A aposta de António Conceição: Fórmula clássica oferece garantias

Mesmo habituado a fazer escolhas difíceis no já longo percurso como treinador, António Conceição confessa que "não foi nada fácil" reunir os seus onze craques para a Liga Record. No final de contas, o técnico de 61 anos construiu uma equipa que lhe dá "garantias de muitos pontos a cada jornada", com a clássica junção entre juventude e algumas das principais figuras do campeonato, num total de 31,5 milhões - entre os 34 à disposição - investidos.

António Conceição destaca uma dupla do ataque, composta por dois homens do Sporting. "São dois avançados que têm golo, mas que ao mesmo tempo oferecem muito mais do que isso e que estão a arrancar muito bem esta época", justifica. A gestão do orçamento também é fundamental na Liga Record e Conceição aproveitou para recrutar algumas jovens promessas, com um boa relação entre a qualidade e o preço, como João Neves e os dois alas, Zé Carlos e Francisco Moura. Quanto à distribuição, Sp. Braga e Sporting são os mais representados, com três jogadores cada.





