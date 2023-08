A aposta de João Malheiro: onze composto e competitivo

João Malheiro gostava de escolher 11 jogadores do Benfica, clube do seu coração, mas o limite orçamental de 34 M€ obrigou-o a puxar pela cabeça para formar uma equipa competitiva para atacar a Liga Record. "O meu problema foi mesmo o orçamento e só por isso não tenho 11 jogadores do Benfica, como gostaria. O Di María dava cabo do orçamento, tem um preço proibitivo. Sendo assim, tenho 7 elementos do Benfica, mais 4 jogadores muito interessantes da nossa Liga", explica o comentador da CMTV, o qual está convicto de ter desenhado "um onze bem composto".

Entre os quatro não benfiquistas, apenas o médio Nuno Santos (V. Guimarães) não viu o seu nome associado aos encarnados. Além do guarda-redes Arruabarrena (Arouca), também os laterais Costinha e Lelo, do Rio Ave e Casa Pia, respetivamente, estão referenciados. "Não seriam jogadores com efetividade, mas em termos de laterais são muito interessantes", acrescenta João Malheiro, que aceitou o repto de entrar na Liga Record.