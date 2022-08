A equipa de Toni: luxo no meio e artilheiros

Depois de elaborar o onze para a Liga Record, Toni ficou à espera de ser recompensado com muitos golos. A glória do Benfica gastou a grande parte do orçamento de 34 M€ no meio-campo e à frente e, desde logo, ficou deliciado com o resultado final no ‘miolo’. "Al Musrati é o homem dos equilíbrios. Enzo Fernández e Matheus têm chegada à baliza e golo", referiu, antes de falar da artilharia que montou à frente. "Taremi é golo. Banza deu nas vistas na época passada e também pode trazer pontos no passatempo. Rafa também está a fazer um excelente início de época", disse sobre um conjunto que conta com jogadores de cinco equipas: "É um onze que não me importava nada de treinar."