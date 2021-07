A equipa perfeita da Liga Record 2020/21: em quantos acerta?

Já está a preparar-se para mais uma edição da Liga Record? Aproveitamos o facto de a temporada estar quase a arrancar para olharmos para aquilo que aconteceu em 2020/21, com destaque para qual foi o onze ideal do jogo interativo do nosso jornal.





Como seria de esperar, o Sporting é a equipa mais representada, colocando seis jogadores nesta tática 3x4x3, enquanto o FC Porto tem dois atletas entre os mais pontuados que formam esta melhor equipa possível. Já Benfica, Farense e Tondela têm um representante cada. O problema deste onze é que não haveria orçamento para comprar todos...Adán (Sporting) - Guarda-redes - 107 pontosCoates (Sporting) - Defesa- 145 pontosFeddal (Sporting) - Defesa - 113 pontosPorro (Sporting) - Defesa - 113 pontosPote (Sporting) - Médio - 215 pontosSérgio Oliveira (FC Porto) - Médio - 128 pontosPalhinha (Sporting) - Médio - 122 pontosRyan Gauld (Farense) - Médio - 119 pontosTaremi (FC Porto) - Avançado - 141 pontosSeferovic (Benfica) - Avançado - 130 pontosMario González (Tondela) - Avançado - 115 pontos