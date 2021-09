A magia que pode haver na Liga Record pelos... básicos 500 mil

Na hora de fazer a equipa na Liga Record, o primeiro olhar vai para os craques mais caros e só depois se constrói o resto do plantel com jogadores mais baratos. Mas a verdade é que é nesses atletas que custam menos podem estar pérolas que valem prémios! É por isso que aqui olhamos para cinco jogadores de 500 mil que podem vir a fazer a diferença.

Começando pela defesa, Rafa Soares voltou a Portugal para o V. Guimarães e é peça chave na estratégia de Pepa, que está a começar a levar a equipa para um nível mais alto. Ainda no sector recuado, Joãozinho tem brilhado neste início de época pelo Estoril e é um jogador que raramente falha um encontro.

Já no meio-campo, Eugeni, do Arouca, é uma opção interessante e com potencial, ao passo que Xadas procura uma época de afirmação ao serviço do Marítimo. Mais na frente, Samuel Lino já leva dois golos esta temporada pelo Gil Vicente e até pode começar a justificar outros voos.