Abílio com muitos ‘pezinhos’ na luta pelo pódio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Quem jogou como Abílio jogou não poderia apostar num onze que não tivesse magia nos pés. O antigo médio, que representou o FC Porto e celebrizou-se no Leixões e no Salgueiros, apostou numa equipa que “daria para lutar pelo pódio”.

Com o orçamento espremido quase até ao máximo, Abílio apostou numa base azul e branca, onde cabem um Diogo Costa “de atributos técnicos diferenciados”, um João Mário “de muito andamento”, um David Carmo de “excelente perfil e já maduro”, um Otávio “inteligentíssimo” e Taremi, “um jogador tremendo, muito completo, à moda antiga”.





Entre dragões há espaço para duas apostas do Gil Vicente, uma do Boavista, os leões Ugarte, que “não vai durar muito no Sporting”, e Trincão, “que foi muito desejado e pode mostrar o seu potencial”, e uma águia que o deixa de água na boca, Enzo Fernández. Será ele o Abílio de Buenos Aires? “Não! [risos] Vi pouco, mas gostei de tudo o que vi. A bola ainda não lhe chegou e ele já sabe o que vai fazer. Adoro isso.”