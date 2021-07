Adán ergueu uma muralha e foi uma aposta em cheio na baliza

Encontrar um guarda-redes seguro e que garanta pontos de forma consistente é uma das chaves para ser bem sucedido na Liga Record e evitar uma dor de cabeça para construir a equipa a cada jornada. Ora, na época passada, a aposta certa foi em Adán, guardião do Sporting, que terminou a última temporada como o melhor guardião no jogo interativo do nosso jornal.





Adán somou 107 pontos, mais oito do que Marchesín, sendo que a diferença para os guarda-redes que se seguem é muito acentuada, como pode conferir na lista de cinco melhores. Por outro lado, em jeito de comparação, nota para o facto de Helton Leite ter terminado com 38 pontos e Vlachodimos somente com 23.Adán - Sporting - 107 pontosMarchesín - FC Porto - 99 pontosMatheus - Sp. Braga - 55 pontosJordi - P. Ferreira - 51 pontosLéo Jardim - Boavista - 49 pontos