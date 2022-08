Afonso Taira construiu o onze à volta de quatro jogadores do Casa Pia que garantem “competência”

No dia em que o Casa Pia volta a jogar no principal escalão, desafiámos Afonso Taira a construir uma equipa para ae o experiente médio mostrou saber muito bem o que quer.Na pele de treinador, o jogador, de 30 anos, apostou num 3x4x3 e montou as peças à volta de uma espinha dorsal formada por companheiros: Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Diogo Pinto e Rafael Martins. "Tenho confiança naquilo que montámos. Tenho a certeza de que, com esta espinha dorsal, a minha equipa tem tudo para ser competitiva", referiu, sublinhando que a qualidade não foi o único critério: "Estes jogadores sabem competir e são competentes!"Em relação à temporada do Casa Pia, Taira promete uma equipa "com ideias fixas e preparada para competir contra qualquer adeversário".