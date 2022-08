Albertino aposta em equipa experiente e com qualidade

Cumprindo o orçamento de 34 milhões de euros que lhe foi sugerido para montar uma equipa para atacar a Liga Record – gastou 33,250 M€ –, Albertino apostou numa base do ‘seu’ FC Porto para construir um onze forte."Diogo Costa é o melhor guarda-redes português, João Mário defende bem e também é ofensivo, Pepe enquanto jogar será sempre o melhor, Grujic é lutador, Otávio é um desequilibrador, Pepê é rápido e inteligente, e Taremi é o melhor no ataque", justificou o antigo jogador do FC Porto, que não esconde o orgulho de ter sido treinado pelo mestre José Maria Pedroto.Para complementar um conjunto dominado pelos campeões nacionais, Albertino conta com a "experiência" do lateral-esquerdo Antunes, a "juventude" do central André Amaro e do extremo Jota Silva, bem como a "qualidade" mostrada pelo ponta-de-lança Fran Navarro na época passada ao serviço do Gil Vicente. Em suma, Albertino aposta numa "mescla de qualidade, experiência e juventude para ganhar".