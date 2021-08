Álvaro Magalhães convoca cinco campeões

Quatro vezes campeão nacional, quatro Taças de Portugal e duas Supertaças ganhas como jogador. Campeão angolano como treinador do Interclube e em Portugal como adjunto de Trapattoni, no Benfica de 2004/05. Se há alguém que sabe o que é vencer no futebol, Álvaro Magalhães é um bom exemplo. O treinador, atualmente sem clube, aceitou o desafio de formar um onze para a Liga Record e, claro, mostrou conhecer bem os craques.

"Quanto posso gastar? 34 milhões? Vamos lá. A ver se consigo poupar para poder escolher uns craques", avisou. "Na baliza, Vlachodimos, e na defesa Otamendi e os laterais Esgaio e o Vinagre. No meio-campo vou gastar a sério: Palhinha e Matheus Nunes. Junto o Pedrinho, que é barato. Lino e Herivelto como extremos, e o Tiago Tomás no meio. Um onze para ganhar a Liga", remata.