Álvaro Magalhães: Equipas rivais a pensar no topo

Álvaro Magalhães apostou forte para formar uma equipa vencedora. O antigo lateral-esquerdo do Benfica e da Seleção Nacional quase gastou o orçamento de 34 M€ (sobrou apenas um milhão) para juntar águias e dragões no mesmo onze."O orçamento disponível dá para fazer uma boa equipa. Procurei jogadores de grande nível. Com este onze, poderia andar a lutar pelos lugares de topo. Trata-se de uma equipa equilibrada, que poderia ganhar mais jogos do que perder", explica Álvaro Magalhães, que aceitou o desafio de fazer uma equipa para aO agora treinador já tem o Guia 2022/23, que nunca dispensa. Explica que se trata de um instrumento importante para quem está envolvido no futebol. "Guardo as revistas todas. Quando tenho dúvidas, consulto-as para me esclarecer. É um guia de grande qualidade, feito por grandes jornalistas, com conhecimento", diz, assegurando: "É fundamental termos ferramentas que nos possibilitem estar sempre atualizados. Recomenda-a."