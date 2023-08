Amor pelos leões define o onze: António Bessone Basto já tem a sua equipa na Liga Record

António Bessone Basto, de 77 anos, dispensa apresentações. Foi nadador olímpico nos 400 estilos em Tóquio’1964, pentacampeão como guarda-redes de andebol pelo Sporting e um atleta de elite na caça submarina. É o presidente do Algés e Dafundo e o maior eclético no desporto luso, tendo praticado judo, karaté, basquetebol, ténis, ténis de mesa e râguebi. Fez uma equipa para a Liga Record, baseada no ‘seu’ Sporting e explicou porquê: "É do coração e o meu coração é grande, ainda está forte. Vou fazer uma travessia de 10 km, Belém-Cascais, em setembro, para ver se a máquina está boa."

Apesar da paixão, o futebol não é a praia de Bessone Basto: "Tenho-me afastado, embora considere interessante este concurso de Record para os treinadores de bancada. Arrepio-me quando falo de futebol, porque prejudica as modalidades e há muita coisa à volta, tem de ser o poder político a denunciar."

Em relação ao Algés e Dafundo, o futuro promete: "A Câmara de Oeiras está a ajudar, para termos melhores condições."