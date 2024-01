André Fernandes: «Apostei mesmo as fichas todas»

Se vencer um prémio na Liga Record é um desafio, imaginem como é difícil ser campeão de inverno jogando apenas com uma equipa. Essa foi a proeza de André Fernandes, de Bragança.

"Já ia na frente nas últimas 3 jornadas e quando vi que era possível, apostei mesmo as fichas todas para ser campeão de inverno. Em muitos anos a jogar e só com uma equipa, é a primeira vez que ganho", resume André Fernandes, que explica: "Participo numa liga privada com amigos, somos 19 na Liga dos Nabos e é muito competitiva, obriga a seguir tudo ao pormenor, isso também me ajudou." E depois de terminar a 1ª volta no topo, não há limites para o sonho: "Vai ser difícil ficar na frente até ao fim, mas vou lutar por isso."