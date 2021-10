André Ferreira decisivo

Uma exibição monumental do guarda-redes André Ferreira, que garantiu o nulo do Paços de Ferreira frente ao Arouca, foi decisiva para André Parreira vencer o 1º prémio semanal na ronda da Liga Record.

Claro que a aposta em Taremi como capitão rendeu mais pontos à equipa Parreira Sports Clube, nada menos do que 48. No entanto, esse não foi o pormenor decisivo pois os 10 primeiros classificados todos apostaram no avançado portista a capitão. Assim, o jogador decisivo acabou por ser o guardião do Paços, pois os concorrentes que terminaram a ronda nos outros lugares do pódio tinham Vlachodimos na baliza e o grego só rendeu 6 pontos.