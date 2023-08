André Pinotes Batista, discípulo de Amorim carrega na frente

André Pinotes Batista entra com tudo para "vencer a Liga Record" e tem em Rúben Amorim uma inspiração. Com "contratações cirúrgicas de grande valor, à imagem do Sporting", o comentador da CMTV aposta forte no ataque – cerca de um terço dos 33 M€ investidos centram-se nos homens-golo. "O Paulinho e o Gyökeres são dois bons jogadores, marcam muitos golos e fazem muitas assistências. Vão somar pontos. Pode ser que eu ainda ganhe uma semaninha", analisa, tendo ainda apostado em Godwin, atacante do Casa Pia.

A espinha dorsal é do clube do seu coração – também Gonçalo Inácio e Pote merecem a confiança – mas há espaço... aos rivais. "Está um clima tormentoso no FC Porto e Benfica, mas há jogadores que são certezas como o António Silva, o Diogo Costa ou o João Mário. E ainda encaixei o João Neves, algo que o Roger Schmidt terá mais dificuldade do que eu em fazer. Mas como não tenho de gerir os egos dos jogadores do Benfica...", atirou, firme na convicção de que, no final, será "campeão"!