André Pinotes Batista: equipa vencedora precisa de Paulinho

Se pudesse... corria tudo a verde! Mas não é possível. Com um orçamento limitado, André Pinotes Batista, deputado e leão confesso, explicou no lançamento do Guia Record, que a sua Liga 2022/23 deveria ser pintadas apenas com jogadores do Sporting, mas que ao mesmo tempo, diz, é preciso cabeça, apostando nos futebolistas dos rivais, Benfica e FC Porto, mas numa ótica de exposição e... de eventuais vendas.

"O plantel do Sporting vale muito mais do que os milhões que tinha disponíveis. Fui à procura do equilíbrio e olhei para os jogadores dos rivais que quero que saiam depressa!", explicou-nos, garantindo ser "indispensável" ter Paulinho no onze, "determinante na manobra ofensiva" da equipa de Rúben Amorim. E termina com saudosismo: esta é a 28.ª edição da Liga Record e o comentador da CMTV participou na estreia... ainda por carta.