André Silva entre grandes

André Silva foi o jogador fundamental para a vitória no 1º prémio semanal de Hernâni Lourenço na 23ª ronda da. O concorrente de Faro formou um onze com vários jogador do FC Porto e do Sporting e juntou outros bons valores da Liga Bwin, como Lincoln e André Franco mas colocou a braçadeira de capitão em André Silva e, por isso, duplicou o total do avançado do Arouca, para 32 pontos.Hernâni Lourenço vai então receber um vale RP no valor de 250€, prémio para o mais pontuado da semana.Na classificação acumulada, Marco Mendonça segue na liderança mas só com 7 pontos de vantagem sobre o 2º.