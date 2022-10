António Almeida: «Em jornada de clássico era mais seguro o Chaves»

António Almeida jogou futebol muitos anos e ainda hoje parte da sua vida é dedicada ao desporto-rei, pois é treinador de guarda-redes na formação do Joane. Além disso, tem de gerir as quatro equipas em prova na Liga Record 2022/23.

"Confesso que às vezes me esqueço de fazer as substituições", assume quando lhe pedimos para explicar a opção de João Mendes a capitão pois foi o único no top 10 da semana a fazer essa aposta. "Neste caso, foi mesmo propositado. Achei que em jornada de clássico era mais seguro apostar no Chaves, que tinha um jogo teoricamente mais acessível. O João Mendes a capitão é porque se trata de um jogador que aprecio e também porque está a fazer uma época muito boa. Depois, entre os jogadores do Benfica e do Sp. Braga acabei por apostar mais nos segundos porque tinham um jogo mais fácil, como se provou com a vitória no Estoril", explicou António Almeida.

Em relação à 1ª Liga, o concorrente está a gostar do Benfica mas não arrisca: "Espero que seja campeão mas falta muito campeonato."