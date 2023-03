António Salgado: «Para o ano volto a apostar forte»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Salgado, de 69 anos, venceu pela segunda vez um primeiro prémio semanal e apesar de já estar longe do topo da classificação acumulada, garante que não vai desistir dos prémios finais. "Esta época já não dá, estou longe, mas para o ano volto a apostar forte. Não é fácil, tenho 32 equipas mas nenhuma perto dos primeiros, a concorrência é forte", assume.

Com uma equipa formada por jogadores de cinco clubes, o treinador de sofá de Cascais aponta o pormenor decisivo para vencer o prémio semanal. "Tive sorte do capitão ser o Nuno Santos, até porque acho que só o tenho nesta equipa", revela, antes de analisar também a 1ª Liga, que não está fácil: "Sou adepto do Estoril, por isso não estou muito satisfeito, esta época está a ser mais complicada, mas acredito que vão conseguir a permanência."