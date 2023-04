António Santos: «Confiei no Trincão e correu muito bem»

Pela segunda vez esta época, António Santos, de Faro, canta vitória, mas as figuras são outras. "Antes do Mundial ganhei com o Galeno a capitão e agora foi com o Trincão. Tenho-os desde o início da temporada, mas já pensei em mudar algumas vezes. O Trincão tem feito uma época algo irregular, mas prometi a mim mesmo que o levava até ao fim. Ainda bem que não mudei, senão já me tinha arrependido", atirou. António levou três equipas ao pódio (todas por causa de Trincão) e aponta a mais conquistas: "Tenho algumas equipas com o Verón do FC Porto a capitão. Ele joga pouco, mas como ainda faltam algumas jornadas, pode ser que ainda me dê uma alegria."