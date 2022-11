António Santos dominador

Não é inédito, mas é, no mínimo, invulgar. António Santos foi o grande dominador da 9º jornada da Liga Record tendo colocado três equipas no pódio e cinco no top 10. A mais pontuada foi a que juntou jogadores de FC Porto e V. Guimarães. A aposta em Galeno – jogador da semana – a capitão acabou por ser decisiva, pois o extremo do FC Porto contribuiu com 28 pontos.

Sempre com os dragões como base, o ‘treinador’ de Faro ganhou prémios com equipas com jogadores de Rio Ave, Vizela, Chaves e Santa Clara.

Na classificação acumulada, Hugo Campos saltou para a liderança com 561 pontos, mais um que Miguel Lima.