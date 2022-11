António Santos: «Já vou em 1.100 euros ganhos»

António Santos dominou completamente a 9ª ronda da Liga Record, ocupando os três lugares do pódio. Como apostou forte no FC Porto e no Vitória não ficou surpreendido com os resultados. "Sim, já estava à espera porque tinha o Galeno a capitão... Já vou em 1.100 euros ganhos este ano", revelou o vencedor.

"Tenho quatro equipas do V. Guimarães e outras quatro do FC Porto, com Galeno, Evanilson Taremi e Pepe a capitães. Isto é estratégia e também sorte porque esta semana vi que o Pepe estava recuperado, por isso tirei o Marcano... Mas como no V. Guimarães o Mikel lesionado, nesta equipa deixei estar o Marcano. Tive sorte", comentou.

O concorrente de Olhão revelou também a forma como está a jogar na Liga Record. "Ganhei o ano passado uma vez e há 20 anos outra. Comecei a jogar novamente na época passada e em força. Estou com 256 equipas e na quarta coloquei 9 equipas nos 25 primeiros", recordou António Santos, partilhando um pormenor da estratégia: "No passado usava três avançados dos grandes, este ano quero sempre meter um de outras equipas. Em caso de empate tenho vantagem."