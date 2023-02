António Santos: «Tive alguma sorte com o João Graça»

António Santos voltou a ser o concorrente mais pontuado da jornada na. O treinador de sofá de Olhão está imparável esta temporada, como nos revelou. "Acho que este é mesmo o meu ano. Na 4ª ronda tive vários prémios porque meti 9 equipas nas 25 primeiras. Na 9ª ronda foram 5 no top 10 e agora fiquei em 1º e tive mais 8 equipas nas 25 premiadas. Já vou em 1.650 euros na RP", explicou.Nesta ronda, António Santos venceu com uma equipa com 9 jogadores do Rio Ave, uma aposta em cheio: "É verdade, correu tudo bem. Além do Pepê como capitão, tive alguma sorte com o João Graça, do Rio Ave, que entrou na equipa porque o Otávio não jogou e acabou por ser ele o mais pontuado."