António Santos vence prémio semanal

Uma aposta quase absoluta nos jogadores do Rio Ave valeu a António Santos, de Olhão, vencer o 1º prémio semanal da 16ª ronda daO treinador de sofá juntou dois dragões aos do emblema da caravela, um deles, o avançado Pepê como capitão de equipa, e terminou a jornada com 73 pontos. Depois, no desempate com Fernando Barradinha, de Aljezur, venceu por ter um orçamento mais baixo: 35,7M€ contra 39,05 milhões do 2º classificado. António Santos colocou mais cinco equipas no ‘top 10’ da jornada. Em relação à classificação acumulada, Miguel Monteiro, de Fiães, continua na liderança, agora com 15 pontos de avanço.