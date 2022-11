António Silva rende 40 pontos

A braçadeira de capitão em António Silva revelou-se fundamental para a vitória de Daniel Soares na 8ª ronda da2022/23. Essa aposta no central do Benfica valeu ao concorrente residente nos Açores 40 pontos pois dobrou a nota do defesa e assim chegou a 106 com a equipa Tweety 2017.Curiosamente, Daniel Soares optou por uma defesa com 4 jogadores de clubes diferentes, algo invulgar mas que não atrapalhou o bom rendimento da equipa. Na classificação acumulada destaque para a tentativa de fuga de Rui Pires, O concorrente de Loures segue com 509 pontos com a equipa 31 _Cabidelaves, já 8 de avanço sobre Miguel Lima.