Aposta açoriana dá vitória no desempate

Bruno Pires, de Vila Nova de Famalicão, é o vencedor do 1º prémio semanal da penúltima ronda da Liga Record 2020/21 após desempate com outros dois concorrentes que terminaram com 101 pontos.

“Jogo com 20 equipas, duas para os prémios finais e as outras 18 são uma por cada clube. Esta é a do Santa Clara, correu bem com o Carlos Jr. a capitão”, explicou o vencedor, que já joga na Liga Record há muitos anos. “Já fiquei uma vez no 3º lugar dos prémios finais e ganhei muitos semanais mas nenhum de 1º lugar. Na próxima época ataco novamente”, avisou.

Na tabela acumulada, Joaquim Meneses entra na última ronda com apenas 6 pontos de avanço.