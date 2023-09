Aposta forte nos jogadores do Famalicão dá a vitória a Henrique Valente

Uma aposta forte nos jogadores do Famalicão, principalmente no sector defensivo, valeu a Henrique Valente, concorrente residente no Parchal, Algarve, a vitória do 1º prémio semanal da 2ª ronda daO treinador de sofá apostou em seis jogadores da equipa minhota e também no treinador João Pedro Sousa. Colocou a braçadeira de capitão no central Otávio e só com esse jogador somou 30 pontos. Acabou a ronda com 2 pontos de vantagem sobre o 2º e vai receber um vale de 250 euros da Rádio Popular.Já na classificação acumulada, após duas jornadas, o lisboeta Rui Pires está na frente mas apenas com 3 pontos de avanço para o 2º.