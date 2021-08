Aposta na Juventude: Paulo Futre já tem equipa na Liga Record

Paulo Futre aceitou o nosso desafio para formar um onze para a Liga Record 21/22 mas elevou a fasquia. "Para não correr o risco de ultrapassar o orçamento, vou formar uma equipa só com miúdos. Vou provar que é possível apresentar um onze muito forte só com jovens", avisou, começando logo a disparar nomes.





"Diogo Costa na baliza. Defesa com quatro homens, Diogo Gonçalves na direita e Nuno Mendes na esquerda. A dupla de centrais formada no Sporting: Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma, que vai brilhar no Tondela", acredita Paulo Futre.No meio-campo, o antigo internacional português colocou Palhinha como jogador mais experiente: "Depois, três jovens: Matheus Nunes, Vitinha e Tiago Dantas. Na frente, Pedro Marques e Gonçalo Ramos. Quanto gastei? 27, 25 milhões? Siga!"