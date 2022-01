E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Barradinha voltou a vencer um primeiro prémio semanal na Liga Record. O concorrente de Aljezur, um dos mais premiados do nosso concurso, explicou-nos o segredo desta vitória com uma equipa de nove jogadores do Sp. Braga.

"Inscrevi este plantel há pouco tempo, comprei por causa do Vitinha, do Braga. Como começou a jogar e a marcar, apostei tudo no Vitinha, até é o capitão. Nesta semana bateu certo", resume.

Além do prémio, Fernando Barradinha está também otimista em relação à campanha do Portimonense na Liga Bwin. "Está muito bem, se começar também a ganhar em casa, acredito que pode voltar às competições europeias, um sonho do clube", rematou.