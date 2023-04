E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arruabarrena é o Jogador da Semana da 25ª ronda da Liga Record. O guardião do Arouca brilhou ao defender um penálti que segurou a vitória por 1-0 sobre o Vizela. O jogador uruguaio está mesmo em alta pois na jornada anterior, no empate com o Sporting (1-1) também defendeu um castigo máximo.