Atenção aos testes: esta é a equipa ideal da Liga Record na 1.ª jornada da Liga Bwin

A Liga Record só arranca oficialmente na 5.ª jornada da Liga Bwin, mas não é por isso que deve perder de vista o que vai acontecendo nestas primeiras rondas. Esta é a altura perfeita para ir testando hipóteses e perceber quais vão ser as melhores apostas no seu plantel. Por isso, deixamos aqui aquela que foi a equipa da semana, com destaque para Pote, o MVP, com 19 pontos.

Guarda-redes - Samuel Portugal (Portimonense) - 7/500.000

Defesa - Raúl Silva (Sp. Braga) - 9/2.000.000, Lucas Veríssimo (Benfica) - 8/3.500.000 e Joãozinho (Estoril) - 6/500.000

Meio-campo - Pote (Sporting) - 19/8.000.000, André Franco (Estoril) - 8/500.000, Meshino (Estoril) - 7/500.000 e Nuno Santos (P. Ferreira) - 7/750.000

Ataque - Fran Navarro (Gil Vicente) - 9/500.000, Daniel dos Anjos (Tondela) - 9/500.000 e Lucas Silva (P. Ferreira) - 7/500.000

Treinador - Pako Ayestarán (Tondela) - 7

TOTAL - 103 pontos/17.750.000