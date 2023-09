Atenção concorrentes: benfiquista Bah em dúvida para Vizela

Atenção concorrentes: Alexander Bah pode falhar a deslocação do Benfica a Vizela. O lateral-direito lesionou-se na seleção da Dinamarca e está em duvida para o duelo dos encarnados com os minhotos.Este é um problema ao qual os nossos treinadores de sofá devem estar atentos sempre que a Liga Betclic sofre pausas para as datas FIFA pois às vezes os jogadores regressam a Portugal lesionados. Podem também não voltar propriamente com lesões que impeçam a utilização mas por vezes acabam por treinar pouco com o plantel na preparação do encontro seguinte.Não são raras as vezes que jogadores vão representar os respetivos países a outros continentes e acabam por demorar dois dias a voltar a Portugal, treinando praticamente em véspera da jornada. Até podem ser convocados mas também podem não jogar de início. Por isso, convém ler o jornal ou acompanhar as notícias diárias de cada clube no nosso site para dessa forma retirar do onze algum craque que não esteja a 100 por cento.