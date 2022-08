Atenção concorrentes: já falta pouco para o arranque oficial da Liga Record 2022/23

Atenção concorrentes, o arranque oficial da Liga Record 2022/23 está marcado para 5.ª jornada da Liga Bwin, marcada para 4 de setembro. O Guia Record tem o código de inscrição e também pode comprar equipas online. Inscreva-se! Antes disso, fecha o mercado de versão e a nossa lista de jogadores para o concurso será atualizada com todos os nomes para a primeira metade da época.Esta jornada é, pois, a última do período experimental da Liga Record 2022/23. Este é o momento para tirar todas as dúvidas em relação aos craques a escolher para o plantel.Nesta 28.ª edição da Liga Record, o melhor concurso virtual do futebol português, vão estar em jogo 49 mil euros em prémios e para ganhares algum só precisas de inscrever uma equipa (ou mais) e mostrares que percebes mesmo de futebol, vivendo a Liga portuguesa com uma emoção extra, como um verdadeiro míster.