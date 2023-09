Atenção concorrentes: Lista definitiva para a 1ª volta da época será publicada na 2ª feira

Atenção concorrentes: A lista definitiva de jogadores para a primeira metade da época navai ser apresentada no próximo dia 4 de setembro, 2.ª feira. Com as alterações registadas nos últimos dias do mercado de verão, que encerra esta 6ª feira, 1 de setembro, os jogadores que surgirem nessa lista final são os que podem ser contratados para a primeira metade da época.Depois de inscrever o seu plantel - ou mais do que um, se assim o pretender - tem até ao fim de semana de 16 e 17 deste mês para preparar a equipa para a estreia, pois nessa 5.ª jornada os pontos já contam para a classificação e prémios finais, ao contrário do que se registou até agora no período experimental, a nossa pré-época.Claro que quem não conseguir registar um plantel até ao fecho das substituições para a 1ª ronda do concurso, a 5ª jornada da Liga, não fica fora-de-jogo. Durante toda a temporada quem quiser pode inscrever equipas, nesse caso fica apenas em desvantagem na corrida aos prémios finais pois quem já está em campo desde o início começa logo a acumular pontos.