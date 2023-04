Baliza fechada vale ouro... e um póquer de prémios para António Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um, dois, três... e quatro! Aí está o póquer de prémios semanais para António Santos, ‘treinador’ de Olhão que tem sido das principais figuras desta temporada da Liga Record. Nesta semana, o olhanense de 50 anos festejou com uma das suas equipas do Arouca e teve em Arruabarrena o grande destaque: o guardião uruguaio defendeu um penálti e garantiu a vitória por 1-0 frente ao Vizela.As apostas em Pote e Sylla, que fizeram o gosto ao pé, e em Coates, Basso e Grimaldo, defesas que não sofreram, também fizeram a diferença. Na geral, Paulo Nibra aumentou um pouco a vantagem e agora tem mais 5 pontos do que Óscar Ribeiro.