Benfica-Vizela marca o arranque da Liga Record 2022/23: inscreva-se e habilite-se a fabulosos prémios

A Liga divulgou as datas da 5ª jornada que arranca já na 6ª feira com Benfica e Sporting em ação. As águias recebem o Vizela, às 19 horas, sendo esse o jogo que marca o início da Liga Record 2022/23.Se ainda não se inscreveu há duas formas de o fazer. O Guia Record 2022/23 tem o código de ativação e também pode comprar equipas online. O mercado de transferências encerra a 1 setembro, altura em que a lista definitiva será atualizada.Participe nesta liga onde não falta competição e habilite-se a prémios no valor de 49 mil euros. O vencedor final receberá um automóvel.