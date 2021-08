Bruno Paixão com aposta muito variada na Liga Record

A nova edição da Liga Record arranca na 5ª jornada da Liga Bwin, pelo que continuamos a desafiar várias caras conhecidas a fazer um onze para o jogo interativo do nosso jornal. Bruno Paixão não hesitou em aceitar o nosso convite e apresentou uma equipa interessante e com uma grande dose de variedade. É que apostou em 11 clubes, com várias opções que podem vir a ter muito valor.

"É uma equipa jovem e irreverente. Estes jogadores, juntos na mesma equipa, fariam um excelente campeonato", confessou o antigo árbitro.

Com a equipa pensada para jogar em 3x4x3 – há que respeitar as posições definidas na Liga Record, claro –, Bruno Paixão quis destacar um nome. "Aposto na velocidade e virtuosismo do Vidigal, que acredito que será uma das revelações do campeonato", rematou.