Campeão de Inverno anunciado esta quinta-feira

Os pontos da ronda 8 da2021/22, correspondente à 12.ª jornada da Liga Bwin vão ser anunciados na edição do jornalde amanhã.Estes pontos estavam 'congelados' pois dizem respeito à jornada do Belenenses SAD-Benfica, o jogo que foi interrompido ao minuto 48, com o resultado em 0-7, porque os azuis não tinham jogadores suficientes para continuarem em campo.Com os pontos deste jogo acrescentados no nosso concurso já podemos anunciar o Campeão de Inverno 2021/22.