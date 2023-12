Carlos Rodrigues: «É difícil lutar pelos prémios finais»

Carlos Rodrigues, reformado residente em Lisboa, voltou a vencer um primeiro prémio semanal na Liga Record, algo que não acontecia desde a época 2015/16. Uma vitória que acabou por não ser uma surpresa.

"Quando vi os 2 golos do Cristo, do Arouca, percebi que ia ter uma boa pontuação. Depois, com o Gyökeres como jogador da semana pensei que ia ficar nos 5 ou 10 primeiros, mas não esperava ganhar", resume Carlos Rodrigues, explicando a aposta no Arouca: "Pela equipa que tem acredito que vai subir na classificação, já começou a ganhar."

Depois de ser o mais pontuado da semana, o concorrente vai continuar a apostar em vencer as jornadas. "Vou tentar ganhar mais prémios destes. Já tinha conseguido um 2º lugar semanal esta época e acabam por ser mais acessíveis. É difícil lutar pelos prémios finais, há concorrentes muito fortes, que participam com muitas equipas e algumas dessas destinadas aos prémios finais", remata.