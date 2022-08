Carlos Saleiro: voz da experiência quer a Champions

Mais uma época, mais uma participação de Saleiro na Liga Record. O antigo avançado, formado na Academia do Sporting, não perdeu tempo e já escalou o seu onze para 2022/23, época na qual tem objetivos bem traçados. "Esta equipa garantia-me, no mínimo, a Liga dos Campeões!", atirou, confiante, não fosse ele um profundo conhecedor do passatempo do nosso jornal: "Participo todos os anos, ainda que sem muito sucesso [risos]… Gosto deste jogo. E o Guia mantém-nos atualizados. É importante para qualquer pessoa ligada ao futebol e ao desporto".Em relação às suas apostas, que obrigaram a um investimento pouco abaixo do limite de 34 milhões de euros (33,25 M€), o empresário, de 36 anos, destaca a "variabilidade" do seu "4x3x3, que facilmente passaria a 3x4x3", e realça os pontos fortes. "O Coates é o patrão da defesa, o Al Musrati dá equilíbrio no meio-campo e na frente há a magia do Diego Lainez, que pode ser uma grande surpresa na Liga, enquanto o Pote e o Fran Navarro vão render muitos golos", rematou.