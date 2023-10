Carlos Varela: «Camacho a capitão foi uma boa ajuda»

Uma vitória com grande ajuda dos cónegos. Foi assim o regresso do treinador de sofá Carlos Varela, de Portimão, ao 1º lugar nos prémios semanais da Liga Record. "Tenho várias equipas com a maioria de jogadores do Moreirense e nesta jornada bateu certo. Ter o João Camacho a capitão foi uma boa ajuda também. Ele nem sequer foi jogador da semana mas pontuou bem e duplicou nesta equipa", resume o vencedor da 3ª ronda. Apesar de já ter ganho vários prémios e de ter começado bem a época, Carlos Varela não pensa nos prémios finais. "É muito difícil, jogo para os semanais e para ficar bem classificado numa Liga privada", remata o concorrente.