Cassiano é o Jogador da Semana da 15ª ronda da Liga Record. O avançado do Vizela distinguiu-se ao marcar dois golo na visita ao Tondela, tornando-se fundamental para a vitória (3-2) da equipa minhota.Numa jornada com pontuações mais baixas do que é habitual, Cassiano foi o maior destaque.