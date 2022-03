Combinação perfeita vale prémio semanal

Cinco jogadores do Marítimo e seis do FC Porto. Eis os ingredientes da receita triunfal de Hélder Martins, vencedor desta jornada da Liga Record. Este treinador de bancada apostou na defesa dos insulares e no meio-campo e ataque dos líderes do campeonato e conseguiu somar um total de 92 pontos, mais três do que Hélder Nunes, o segundo classificado.Para este triunfo, muito contribuíram as apostas certeiras em Matheus Costa (o jogador da semana) e em Evanilson a capitão, dupla que valeu 33 pontos.Na classificação acumulada, o Chãs FC de Daniel Ferreira segue na liderança, mas Sandokan-O Tigre está perto.