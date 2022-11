Daniel Soares: «Aposto nos regulares»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Daniel Soares participa na Liga Record há muitos anos e nesta jornada venceu finalmente um prémio, curiosamente devido a grande ajuda de um jogador do Benfica, António Silva, que rendeu muitos pontos. “Sou portista, mas na Liga Record aposto nos regulares, naqueles que tenho a certeza que vão jogar. O António Silva tem sido uma surpresa e, neste caso, correu bem porque como capitão dobrou para os 40 pontos”, começou por explicar.

Longe dos primeiros lugares na classificação acumulada, Daniel Soares, que é professor de tae kwon do, vai continuar a usar a mesma tática que permitiu esta vitória porque, tal como na 1ª Liga, ainda nada está decidido. “Como adepto do FC Porto, já passei por situações semelhantes e acabei a festejar o título. Por isso, enquanto for matematicamente possível, acredito. Os portistas nunca desistem”, remata.