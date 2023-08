De Fujimoto a Bozenik, passando por Gyokeres: o que retirar da 1.ª jornada

Concluída a primeira jornada da Liga Betclic, os treinadores datêm agora um trabalho muito importante: analisar o que foi feito e perceber o que é de craque e o que foi... acaso. Neste artigo vou falar de alguns destaques desta primeira ronda que podem ser reforços de peso (ou não) para a tua equipa quando a competição for a doer, ou seja, a partir da 5.ª jornada.Marcou dois golos e foi a principal figura da excelente estreia do Gil Vicente. Na época passada não foi tão valioso como em 2021/22, mas, sabendo o valor que o japonês tem, é de arriscar... até porque não é nada caro. Pela amostra, poderemos ter de volta o melhor Fujimoto que tantas alegrias já deu aos treinadores de bancada.Se dúvidas houvesse, estão dissipadas! Gyokeres é goleador e vai dar muitos pontos na Liga Record. Bisou na estreia de leão ao peito e deixou água na boca, até porque ainda se está a ambientar ao nosso campeonato. Não, não é fogo de vista, temos craque! Os 5 milhões que vai investir, poderão sair-lhe bastante baratos.Líder do meio-campo arouquense, encheu o campo contra o Estoril. Nem todas as jornadas vai fazer estes 8 pontos, mas é daqueles jogadores que raramente joga mal e que poderá estar reservado no banco para qualquer eventualidade. É bastante certinho e nas bolas paradas faz a diferença: não marca muito, mas faz muitas assistências - 8 na época passada.Na redação, em conversa com colegas, disparei antes da temporada começar: "Cristo é para marcar mais de 10 golos na Liga." Um já está! Rápido, forte, polivalente e com faro. Tem características muito interessantos e já se percebeu que combina às mil maravilhas com Mújica. Vão criar problemas.Quando apareceu na época passada, mostrou estar preparado para ser opção ao mais alto nível. Agora, com mais alguns meses de trabalho em cima, está ainda mais! É um box to box puro e muito importante no meio-campo de Álvaro Pacheco. Tem margem de progressão e apresenta uma característica muito importante para a Liga Record: chegada à área. Marcou ao Arouca.Fez a melhor exibição desde que chegou a Portugal, mas não exigir muito mais ao ponta de lança do Boavista. Até porque os dois golos contra o Benfica já significam metade dos que fez na época passada. O contexto do jogo ajudou-o a ser decisivo, por isso é melhor não criar grandes expectativas. Pode colocá-lo no banco e ver, mas...Os galos não sofreram (5-0) e o defesa-central marcou, o que fez explodir a sua pontuação. Mas, tal como Bozenik, não se pode exigir golos todas as jornadas a um central que, neste momento, leva 8 jogos na 1.ª Liga. Como ele, haverá outros defesas com exibições semelhantes ou ainda melhores ao longo do campeonato.Numa primeira fase não será titular no Casa Pia, mas se continuar assim poderá merecer uma oportunidade. Marcou vindo do banco, daí a boa nota, mas será complicado o brasileiro manter esta toada. Dadas as muitas opções dos gansos, poderá haver encontros em que o médio nem seja opção...