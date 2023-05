«Defesa do Vitória foi aposta certa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrique Valente, concorrente do Parchal, Faro, venceu mais um 1º prémio na Liga Record e terminou a ronda com quatro equipas no Top 11.

"Já ganhei muitas vezes os prémios semanais. Como estou a jogar com muitas equipas, tenho algumas parecidas, no caso desta a defesa do Vitória de Guimarães foi aposta certa", começa por explicar o vencedor, contando mais um pormenor que resultou em cheio. "Esta semana mudei de estratégia, resolvi colocar defesas como capitães em várias equipas e resultou", explica, revelando que também já prepara outra festa: "Sou benfiquista e já tenho bilhete para Portimão. Este título está quase."