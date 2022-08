Dezoito equipas à lupa: Agra dá mais opções ao Boavista

A contratação de Salvador Agra, que marcou 7 golos na época passada ao serviço do Tondela, foi a principal movimentação do Boavista neste verão e o avançado promete ser bastante valioso para Petit… e também para ti! Makouta e Seba Pérez são ‘monstros’ no meio-campo.A ter em atenção no Boavista:Salvador Agra – Avançado – 1.000.000Seba Pérez – Médio – 750.000Hamache – Defesa – 750.000Makouta – Médio – 500.000Yusupha – Avançado – 500.000