Dezoito equipas à lupa: Benfica cheio de matéria prima no ataque

Com a Liga Record na fase experimental até ao arranque oficial na 5.ª jornada da Liga Bwin, continuamos a olhar para o que as equipas têm para oferecer nos respetivos plantéis. Chegamos ao Benfica e é fácil perceber uma tendência: há imensa matéria prima no ataque, mas é preciso saber investir com cuidado e fazer as apostas certas entre Darwin, Rafa, Seferovic e Yaremchuk, por exemplo. Já no meio-campo, Pizzi e João Mário apresentam-se como opções caras... mas cheias de potencial.

Jogadores do Benfica mais caros na Liga Record

Pizzi - Médio - 7.000.000

Darwin - Avançado - 6.000.000

João Mário - Médio - 5.500.000

Rafa - Avançado - 5.000.000

Seferovic - Avançado - 5.000.000

Yaremchuk - Avançado - 5.000.000

Otamendi - Defesa - 5.000.000

Everton - Avançado - 5.000.000

Grimaldo - Defesa - 5.000.000

Vertonghen - Defesa - 4.000.000