Dezoito equipas à lupa: campeão Sporting com muito por onde escolher

Com a edição 2021/22 da Liga Record a 'vestir-se', arrancamos uma caminhada ao longo dos próximos 18 dias para apresentar aquilo que cada formação da Liga Bwin tem para oferecer no jogo interativo do nosso jornal. Damos o pontapé de saída com o campeão Sporting, onde há muita matéria prima para explorar na sua potencial equipa esta temporada... Várias figuras exigem abrir os cordões à bolsa, pelo que é preciso apostar com certeza!

Jogadores do Sporting mais caros na Liga Record

Pote - Médio - 8.000.000

Coates - Defesa - 6.000.000

Nuno Mendes - Defesa - 5.000.000

Palhinha - Médio - 5.000.000

Pedro Porro - Defesa - 5.000.000

Adán - Guarda-redes - 4.500.000

Jovane Cabral - Avançado - 4.000.000

Nuno Santos - Avançado - 4.000.000

Feddal - Defesa - 3.500.000

Gonçalo Inácio - Defesa - 3.500.000