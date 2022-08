Diamantino escolheu um onze que dá garantias

Diamantino Miranda aposta num onze avaliado em 32 M€ que dá ao treinador "todas as garantias" de um bom desempenho. "Na baliza coloco o Luiz Júnior por ser barato e por entender que é um guarda-redes com enorme potencial", começa por explicar o ex-atacante do Benfica, prosseguindo: "A minha defesa é consistente e tem jogadores rápidos como David Carmo e Bah, sendo que Otamendi dá todas as garantias defensivamente e a ter a ajuda de Uribe e Enzo, ambos tecnicamente evoluídos e com boa leitura de jogo."

Diamantino, de 63 anos, elege cinco jogadores das águias e admite ter hesitado na esquerda. "Tendo em conta que o lateral que escolhi, Grimaldo, quase podia ser um médio, acabei por escolher Chiquinho por uma questão de orçamento", refere. Quanto ao ataque, apresenta dois bracarenses com o leão Trincão: "Admiro Vitinha e Banza está a fazer um início de época surpreendente."